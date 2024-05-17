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SVR ДЕНСИТИУМ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Запорожье (449309) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1946,13
Экономия: -311,09 грн
1635,04 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1527,00
Экономия: -86,00 грн
1441,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
1633,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
1826,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
1678,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
1797,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
1791,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
1697,19 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
1804,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
1810,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 55 мин
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (1)
1810,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (2)
1811,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1676,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
1693,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1677,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1678,46 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
1697,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
1676,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
1697,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (1)
1684,70 грн