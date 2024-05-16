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SVR ДЕНСИТИУМ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львов (449309) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
1638,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
1347,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
1638,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
1638,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
1805,80 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1642,27
Экономия: -6,14 грн
1636,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
1799,10 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
1645,35
Экономия: -18,52 грн
1626,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1754,74
Экономия: -23,99 грн
1730,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
1638,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1761,00
Экономия: -20,38 грн
1740,62 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23
Всего: упаковка (1)
1638,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 26 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
1642,12 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (2)
1638,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (4)
1559,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
1797,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
1676,82 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (4)
1638,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1587,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
1747,56 грн