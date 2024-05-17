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SVR ТОПИАЛИС ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Запорожье (449301) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
318,00
Экономия: -41,00 грн
277,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
374,08
Экономия: -67,36 грн
306,72 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
335,00
Экономия: -58,00 грн
277,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
335,00
Экономия: -58,00 грн
277,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
335,00
Экономия: -58,00 грн
277,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
318,00
Экономия: -41,00 грн
277,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
335,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
384,23
Экономия: -37,55 грн
346,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
373,18
Экономия: -58,90 грн
314,28 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
318,00
Экономия: -41,00 грн
277,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
376,74
Экономия: -49,86 грн
326,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 55 мин
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
356,19 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -25,00 грн
277,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 55 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
335,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 55 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
351,18
Экономия: -27,37 грн
323,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (2)
305,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
376,60
Экономия: -33,16 грн
343,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (2)
374,40
Экономия: -24,48 грн
349,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 55 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн