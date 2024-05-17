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SVR ТОПИАЛИС ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Одесса (449301) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
379,12
Экономия: -45,04 грн
334,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
356,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
356,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
377,03
Экономия: -33,59 грн
343,44 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
363,20
Экономия: -10,90 грн
352,30 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
357,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
357,10 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
357,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -25,00 грн
277,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
335,81 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
358,11
Экономия: -34,30 грн
323,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (2)
305,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
305,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 22 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
335,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (2)
337,42
Экономия: -2,24 грн
335,18 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
335,00
Экономия: -58,00 грн
277,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
335,00
Экономия: -58,00 грн
277,00 грн