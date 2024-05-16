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SVR ТОПИАЛИС ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львов (449301) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (3)
321,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
349,80
Экономия: -23,21 грн
326,59 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
321,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
321,55 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
378,97
Экономия: -27,61 грн
351,36 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
334,69
Экономия: -2,82 грн
331,87 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
335,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
334,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
Всего: упаковка (1)
356,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
305,28 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
321,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Луцк, просп. Мойсея Василия, 2
Всего: упаковка (1)
321,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
337,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
334,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 26 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (2)
336,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
320,54 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (2)
321,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
321,55 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
332,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Всего: упаковка (1)
337,90 грн