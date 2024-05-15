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SVR ТОПИАЛИС ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (449301) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
383,47
Экономия: -36,79 грн
346,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
335,81 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
349,00
Экономия: -61,00 грн
288,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
349,00
Экономия: -61,00 грн
288,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
376,13
Экономия: -69,41 грн
306,72 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
331,00
Экономия: -43,00 грн
288,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
331,00
Экономия: -43,00 грн
288,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
377,21
Экономия: -50,33 грн
326,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
356,19 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
335,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
357,80
Экономия: -33,99 грн
323,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (2)
305,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
384,70
Экономия: -41,26 грн
343,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (2)
378,04
Экономия: -28,12 грн
349,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
320,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -11,66 грн
377,14 грн