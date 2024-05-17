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SVR СЕНСИФИН КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Запорожье (449292) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
613,00
Экономия: -93,00 грн
520,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
714,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
600,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
597,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (1)
601,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
602,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
601,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
601,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
601,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
601,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
599,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
598,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
603,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
598,06 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
600,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
596,79 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
597,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (1)
598,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
603,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
596,23 грн