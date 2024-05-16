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SVR СЕНСИФИН КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Львов (449292) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
608,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
608,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
608,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
608,40 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 27 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (4)
608,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
659,09 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 27 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
608,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
649,78 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
608,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
601,64 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 27 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (2)
608,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
682,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
649,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, перек. Ставиская / Рыночная, 42/78
Всего: упаковка (1)
599,07 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -24,83 грн
802,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
714,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -24,83 грн
802,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -24,83 грн
802,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (1)
601,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -24,83 грн
802,72 грн