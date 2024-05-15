Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеSVR СЕНСИФИН КРЕМ тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR СЕНСИФИН КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Днепр (Днепропетровск) (449292) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
600,13 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
597,77 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
714,76 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
597,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (1)
601,18 грн
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
613,00
Экономия: -93,00 грн
520,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
602,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
601,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
601,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
601,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
601,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
599,79 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
598,06 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
600,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
596,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
598,06 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
596,23 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
603,27 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
596,13 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
597,66 грн