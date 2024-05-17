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SVR СЕНСИФИН AR ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Запорожье (449291) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
525,78
Экономия: -94,67 грн
431,11 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
472,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
540,05
Экономия: -52,77 грн
487,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
457,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
455,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
457,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
455,97 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
454,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
455,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
453,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
455,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
459,43 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (2)
456,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
454,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
456,73 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 55 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
441,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
459,33 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 55 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
546,75
Экономия: -109,35 грн
437,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 55 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
401,74 грн