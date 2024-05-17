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SVR СЕНСИФИН AR ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Одесса (449291) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
494,10 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
494,10 грн
В других городах:
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
494,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
457,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
459,33 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
441,91 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
546,75
Экономия: -109,35 грн
437,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
401,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 51
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 22 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
472,23 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
546,75
Экономия: -109,35 грн
437,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
532,31
Экономия: -101,20 грн
431,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
457,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
472,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
526,14
Экономия: -38,86 грн
487,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
546,75
Экономия: -109,35 грн
437,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
401,74 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
459,20 грн