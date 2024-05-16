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SVR СЕНСИФИН AR ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львов (449291) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
459,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
493,21
Экономия: -32,72 грн
460,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
487,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
459,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
459,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (2)
459,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 27 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
506,82
Экономия: -44,44 грн
462,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 27 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
498,72
Экономия: -36,34 грн
462,38 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
467,57
Экономия: -0,11 грн
467,46 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется через 57 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
401,74 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
441,79
Экономия: -3,82 грн
437,97 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
471,58 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
487,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 27 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
459,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 27 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
459,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 27 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (3)
459,20 грн