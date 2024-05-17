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SVR СЕНСИФИН AR КРЕМ-ГЕЛЬ тм "SVR" 40 мл - Одесса (449277) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
734,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
737,53 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
741,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
733,22 грн
Валерия
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (2)
741,70 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
741,70 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
741,70 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
741,70 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
741,70 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
741,70 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (2)
741,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
743,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
691,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
739,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
739,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
686,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
690,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
740,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
735,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
737,88 грн