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SVR СЕНСИФИН AR КРЕМ-ГЕЛЬ тм "SVR" 40 мл - Львов (449277) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
737,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
737,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
737,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
737,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
737,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
741,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
742,79 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
719,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
717,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
691,46 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
714,88
Экономия: -6,18 грн
708,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
717,41 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
737,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
759,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (3)
737,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (3)
718,77
Экономия: -9,21 грн
709,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 42-А
Всего: упаковка (3)
737,10
Экономия: -0,10 грн
737,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (2)
671,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
690,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (2)
741,34 грн