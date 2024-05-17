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SVR КСЕРИАЛЬ 50 ЭКСТРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТОЙКИХ ЛОКАЛИЗ. УТОЛЩ. КОЖИ СТОП И МОЗОЛ. ОБР. "Laboratoires SVR" 50 мл - Запорожье (449272) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
523,00
Экономия: -68,00 грн
455,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
558,98
Экономия: -35,70 грн
523,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
591,14
Экономия: -106,44 грн
484,70 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
541,00
Экономия: -86,00 грн
455,00 грн
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
510,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
541,00
Экономия: -86,00 грн
455,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
523,00
Экономия: -68,00 грн
455,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
510,06 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
532,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
570,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
607,19
Экономия: -59,34 грн
547,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
558,50
Экономия: -94,72 грн
463,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
554,64 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
513,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (2)
589,72
Экономия: -93,07 грн
496,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
593,02
Экономия: -55,41 грн
537,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 56 мин
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
522,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
509,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
548,53 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
503,00
Экономия: -66,00 грн
437,00 грн