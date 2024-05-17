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SVR КСЕРИАЛЬ 50 ЭКСТРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТОЙКИХ ЛОКАЛИЗ. УТОЛЩ. КОЖИ СТОП И МОЗОЛ. ОБР. "Laboratoires SVR" 50 мл - Одесса (449272) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
555,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
599,11
Экономия: -68,90 грн
530,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
526,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
549,24 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
532,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
536,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
526,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
549,27 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 22 мин
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
532,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
532,20 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
555,10 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
555,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
545,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
509,65 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
555,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
532,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (3)
595,81
Экономия: -53,08 грн
542,73 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
555,10 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
555,10 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (1)
555,10 грн