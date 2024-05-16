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SVR КСЕРИАЛЬ 50 ЭКСТРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТОЙКИХ ЛОКАЛИЗ. УТОЛЩ. КОЖИ СТОП И МОЗОЛ. ОБР. "Laboratoires SVR" 50 мл - Львов (449272) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
592,27
Экономия: -39,30 грн
552,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
594,67
Экономия: -46,82 грн
547,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
562,88 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
571,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
537,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
541,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Стрыйская, 76-А
Всего: упаковка (1)
562,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (2)
541,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
544,10 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется через 27 мин
Стрый, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
433,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 27 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
559,25
Экономия: -40,75 грн
518,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
516,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (2)
562,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 27 мин
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
560,52
Экономия: -46,80 грн
513,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
Всего: упаковка (1)
562,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
482,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
507,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (2)
450,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
482,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
550,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (2)
548,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
482,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всего: упаковка (1)
450,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
506,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
547,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 27 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
605,08
Экономия: -62,35 грн
542,73 грн