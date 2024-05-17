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SVR КСЕРИАЛЬ 30 КРЕМ КЕРАТОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ СТОП тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Запорожье (449262) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
493,00
Экономия: -65,00 грн
428,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
525,78
Экономия: -94,67 грн
431,11 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
510,00
Экономия: -82,00 грн
428,00 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
487,86 грн
Аптека 9-1-1
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Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
485,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
579,44
Экономия: -56,63 грн
522,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
570,75
Экономия: -96,80 грн
473,95 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
486,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
521,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 56 мин
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
471,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
485,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
524,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
489,57 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
523,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
521,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
520,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
520,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
484,86 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (2)
526,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
490,56 грн