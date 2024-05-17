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SVR КСЕРИАЛЬ 10 КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО "УВЛАЖНЕНИЕ И КОМФОРТ 24 ЧАСА" тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Запорожье (449261) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
902,00
Экономия: -117,00 грн
785,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
939,44 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
833,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
809,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
940,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
947,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
836,69 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 56 мин
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
940,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
839,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
932,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
831,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
840,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
935,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
836,92 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (2)
929,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 56 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
840,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (2)
838,17 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 56 мин
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (1)
930,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (2)
834,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (2)
838,29 грн