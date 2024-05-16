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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаSVR КСЕРИАЛЬ 10 КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО "УВЛАЖНЕНИЕ И КОМФОРТ 24 ЧАСА" тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR КСЕРИАЛЬ 10 КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО "УВЛАЖНЕНИЕ И КОМФОРТ 24 ЧАСА" тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Львов (449261) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
874,45 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
936,11 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 27 мин
Стрый, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
740,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
931,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
970,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
906,96
Экономия: -10,35 грн
896,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
904,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
735,64 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 27 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
907,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
940,69 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 27 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
874,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 27 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
772,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
931,61 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 27 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (4)
874,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 35-А
Всего: упаковка (1)
874,45 грн