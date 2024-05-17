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SVR СЕБИАКЛЕР ЦИКАПИЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Запорожье (449249) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
476,79 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
525,00
Экономия: -81,00 грн
444,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
477,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
495,35
Экономия: -46,02 грн
449,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
480,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
474,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
479,35 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 57 мин
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
506,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
506,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
510,35
Экономия: -40,10 грн
470,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
476,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
506,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
476,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
477,48 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 57 мин
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (1)
508,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
478,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (3)
509,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
477,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
476,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
474,32 грн