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SVR СЕБИАКЛЕР ЦИКАПИЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Львов (449249) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
464,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
509,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
464,85 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
457,44
Экономия: -1,29 грн
456,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
482,16 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
462,06 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
492,76 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
464,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
380,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
464,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (2)
464,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
474,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
497,42
Экономия: -9,47 грн
487,95 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
461,77
Экономия: -4,64 грн
457,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
479,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
480,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
463,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
479,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 96
Всего: упаковка (2)
509,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 28 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
464,70 грн