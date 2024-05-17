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SVR СЕБИАКЛЕР ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Запорожье (449236) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
691,00
Экономия: -100,00 грн
591,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
797,92
Экономия: -138,29 грн
659,63 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
714,00
Экономия: -123,00 грн
591,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
714,00
Экономия: -123,00 грн
591,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
691,00
Экономия: -100,00 грн
591,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
719,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
696,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (5)
707,82 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 57 мин
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
740,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
696,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
738,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (1)
709,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
736,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
737,23 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
736,74 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 57 мин
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (1)
737,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
687,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
738,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
734,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
695,84 грн