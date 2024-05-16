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SVR СЕБИАКЛЕР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Львов (449230) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
686,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
759,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
686,85 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
759,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
686,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
686,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
691,35
Экономия: -2,92 грн
688,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 96
Всего: упаковка (2)
759,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
686,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 28 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
656,67 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (4)
567,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 35-А
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 37-Б
Всего: упаковка (2)
567,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 52
Всего: упаковка (1)
686,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Капушанская, 168
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 7
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
745,77 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
567,60 грн