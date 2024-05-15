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SVR СЕБИАКЛЕР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Харьков (449230) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
759,71 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
708,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
712,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
715,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
710,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
760,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
712,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
763,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
717,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
711,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
757,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
756,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
709,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
706,80 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
764,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
707,55 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 5/1
Всего: упаковка (1)
714,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
763,91
Экономия: -63,28 грн
700,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
769,19 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
687,94 грн