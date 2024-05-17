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SVR СЕБИАКЛЕР МАТИРУЮЩИЙ И ПОРОСУЖИВАЮЩИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Запорожье (449223) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
535,00
Экономия: -69,00 грн
466,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
567,35
Экономия: -102,16 грн
465,19 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
554,00
Экономия: -88,00 грн
466,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
528,93 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
554,00
Экономия: -88,00 грн
466,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
535,00
Экономия: -69,00 грн
466,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
509,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
583,01
Экономия: -56,97 грн
526,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
574,27
Экономия: -97,39 грн
476,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
532,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
528,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
526,04 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 57 мин
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
562,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
523,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
525,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
563,18
Экономия: -44,24 грн
518,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (1)
515,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
525,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
522,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
563,48 грн