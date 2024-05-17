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SVR СЕБИАКЛЕР МАТИРУЮЩИЙ И ПОРОСУЖИВАЮЩИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Одесса (449223) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
570,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
614,91
Экономия: -70,72 грн
544,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
589,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
565,92
Экономия: -51,90 грн
514,02 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
533,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (3)
571,83
Экономия: -50,95 грн
520,88 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
590,00
Экономия: -118,00 грн
472,00 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
533,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
590,00
Экономия: -118,00 грн
472,00 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
533,10 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
533,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
529,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
524,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (1)
561,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
529,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
522,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
527,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
525,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
525,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
563,48 грн