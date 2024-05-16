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SVR СЕБИАКЛЕР АКТИВНЫЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Львов (449214) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
549,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
638,09
Экономия: -42,35 грн
595,74 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
549,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
549,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
549,75 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
546,40 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
586,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
612,47
Экономия: -53,70 грн
558,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
602,68
Экономия: -43,91 грн
558,77 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
575,56
Экономия: -7,42 грн
568,14 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется через 58 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
485,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
534,04
Экономия: -0,07 грн
533,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
554,59 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
533,98
Экономия: -2,75 грн
531,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
573,03 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
549,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
549,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
549,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 27-А
Всего: упаковка (1)
549,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
471,65 грн