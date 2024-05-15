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SVR СЕБИАКЛЕР АКТИВНЫЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Харьков (449214) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
589,60 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
549,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
586,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
590,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
551,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
586,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
550,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
594,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
592,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
548,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
592,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
550,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
589,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
592,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
593,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
590,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
549,72 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
549,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
554,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
554,63 грн