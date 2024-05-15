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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Харьков (449208) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
662,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
663,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
660,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
666,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
666,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
660,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
665,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
664,30 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
565,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
565,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
717,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
686,77 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
701,00
Экономия: -106,00 грн
595,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
778,17
Экономия: -145,95 грн
632,22 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
641,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
663,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
612,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
717,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
729,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
707,00 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
624,34 грн
Аптека вашей семьи
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
583,00 грн