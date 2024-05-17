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SVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Одесса (449204) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
534,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
515,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
589,38
Экономия: -54,05 грн
535,33 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
555,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
595,81
Экономия: -53,08 грн
542,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
532,48 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
555,10 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
555,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
573,80
Экономия: -17,21 грн
556,59 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
555,10 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
555,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (1)
547,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
546,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
510,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
514,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
549,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
513,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
498,00
Экономия: -43,00 грн
455,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
546,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
548,28 грн