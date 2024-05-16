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SVR ФИЗИОПЮР ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львов (449204) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
513,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
553,08
Экономия: -36,70 грн
516,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
513,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
513,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 29 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
594,67
Экономия: -46,82 грн
547,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (3)
513,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 29 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
568,33
Экономия: -49,83 грн
518,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (2)
598,88
Экономия: -43,63 грн
555,25 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
498,67
Экономия: -2,26 грн
496,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
497,34
Экономия: -5,44 грн
491,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
513,01 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
530,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
534,56 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 29 мин
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (1)
513,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
526,49 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 29 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (2)
513,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 29 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (4)
513,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (2)
513,70 грн