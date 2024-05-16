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SVR ФИЗИОПЮР ТОНИК тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львов (449199) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
515,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
592,27
Экономия: -39,30 грн
552,97 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
515,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
547,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
515,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
515,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
540,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 29 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
555,32
Экономия: -43,73 грн
511,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (3)
547,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (3)
547,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
503,39 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 29 мин
Стрый, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
433,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
547,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 29 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
608,61
Экономия: -53,36 грн
555,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
559,25
Экономия: -40,75 грн
518,50 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
533,76
Экономия: -2,17 грн
531,59 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
532,15
Экономия: -4,05 грн
528,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
509,30 грн