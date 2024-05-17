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SVR ГИДРАЛЬЯН РИШ ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Одесса (449179) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
642,90 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
682,00 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
682,00 грн
Каролина
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Парусная, 7-В
Всего: упаковка (1)
682,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
672,29 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
678,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 51
Всего: упаковка (2)
718,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Всего: упаковка (2)
718,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
735,92
Экономия: -125,91 грн
610,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
718,00 грн
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Закрыто Открывается через 24 мин
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Шолуденко, 1
Всего: упаковка (1)
677,41 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
638,35 грн