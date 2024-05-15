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SVR ГИДРАЛЬЯН ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Харьков (449176) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
671,18 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
677,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
676,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
668,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
669,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
672,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
675,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
676,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
674,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
669,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
677,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
673,48 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
670,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
673,89 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
671,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
672,69 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
715,98 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (2)
673,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (2)
674,59 грн