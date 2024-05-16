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SVR СПИРИАЛЬ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ БЕЗ СОЛЕЙ АЛЮМИНИЯ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львов (449150) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
395,10 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 1
Всего: упаковка (1)
395,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
401,96 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 29 мин
Стрый, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
332,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
421,40 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
378,85
Экономия: -2,70 грн
376,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
409,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
395,13 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
405,04
Экономия: -2,50 грн
402,54 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
407,28 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 29 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
395,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
431,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
407,98
Экономия: -4,36 грн
403,62 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (2)
406,36
Экономия: -0,13 грн
406,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
404,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 29 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (2)
382,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
362,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
419,52 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
395,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
395,10 грн