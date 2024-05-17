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АВЕН МУСС ОЧИЩАЮЩИЙ 150 мл - Запорожье (642207) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
618,00
Экономия: -90,00 грн
528,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
524,33
Экономия: -26,01 грн
498,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
517,80
Экономия: -19,48 грн
498,32 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
638,00
Экономия: -110,00 грн
528,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
638,00
Экономия: -110,00 грн
528,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
618,00
Экономия: -90,00 грн
528,00 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
520,99
Экономия: -22,67 грн
498,32 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
592,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
516,56
Экономия: -18,24 грн
498,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
585,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
529,81
Экономия: -31,49 грн
498,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 29 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
513,82
Экономия: -15,50 грн
498,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
521,09
Экономия: -22,77 грн
498,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
483,17
Экономия: -18,45 грн
464,72 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
532,75
Экономия: -34,43 грн
498,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
530,21
Экономия: -31,89 грн
498,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
603,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 59 мин
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
647,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 59 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
626,31 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 59 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
647,40
Экономия: -19,42 грн
627,98 грн