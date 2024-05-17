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АВЕН МУСС ОЧИЩАЮЩИЙ 150 мл - Одесса (642207) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
623,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
524,78
Экономия: -26,46 грн
498,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
519,50
Экономия: -21,18 грн
498,32 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
607,60 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (2)
607,60 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (2)
517,70
Экономия: -19,38 грн
498,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
630,59 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
521,89
Экономия: -23,57 грн
498,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
517,06
Экономия: -18,74 грн
498,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
515,46
Экономия: -17,14 грн
498,32 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
607,60 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Эвита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Левитана, 79
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 25 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
647,40
Экономия: -19,42 грн
627,98 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
623,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
530,01
Экономия: -31,69 грн
498,32 грн