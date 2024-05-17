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URIAGE ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ЛАВАНТЕ 200 мл - Запорожье (461646) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 29 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
389,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
405,00
Экономия: -65,00 грн
340,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
364,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
389,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
366,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
390,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
366,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
362,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
361,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
361,89 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 59 мин
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (1)
389,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
365,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
364,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
386,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
364,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
362,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
361,81 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
391,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
391,32 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 59 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
386,93 грн