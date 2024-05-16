Виталюкс Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18 Всего: упаковка (1) 492,90 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б Всего: упаковка (1) 530,00 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 4 Всего: упаковка (1) 502,50 грн

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Луцк, просп. Соборности, 43 Всего: упаковка (2) 540,14 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Тернополь, ул. Торговица, 7 Всего: упаковка (1) 447,40 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Луцк, просп. Воли, 9/16 Всего: упаковка (2) 552,85 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (1) 566,84 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, бульв. Екатеринославский, 1 Всего: упаковка (1) 542,19 грн Забронировать

Вузовская Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Одесса, ул. Невского Александра, 82 Всего: упаковка (1) 607,60 грн Забронировать

Центральная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2 Всего: упаковка (1) 489,29 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 221 Всего: упаковка (1) 552,85 грн Забронировать

Черноморская Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черноморск, ул. Александрийская, 17-А Всего: упаковка (1) 607,60 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Львов, просп. Шевченко Тараса, 22 Всего: упаковка (1) 552,85 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всего: упаковка (1) 552,85 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13 Всего: упаковка (1) 552,85 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ужгород, просп. Свободы, 7/26 Всего: упаковка (1) 447,40 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Коломыя, пл. Возрождения, 16 Всего: упаковка (1) 571,30 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Львов, ул. Городоцкая, 2 Всего: упаковка (1) 605,40 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Львов, ул. Щирецкая, 36 Всего: упаковка (1) 659,10 грн