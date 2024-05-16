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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ SPF 50+ СВЕТЛЫЙ 50 мл - Киев (450507) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
565,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
599,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
569,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
567,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (2)
659,59
Экономия: -101,47 грн
558,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
566,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
517,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
595,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 12
Всего: упаковка (2)
596,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (2)
595,88 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
560,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (1)
597,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (2)
598,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
598,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 23
Всего: упаковка (1)
557,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
556,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
528,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
556,94 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
Всего: упаковка (1)
556,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
556,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
583,24 грн