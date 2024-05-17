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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДЕТЕЙ 200 мл - Одесса (450505) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
1234,20 грн
Ева
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 15/1
Всего: упаковка (1)
1234,20 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
1234,20 грн
В других городах:
Лазурная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (3)
1234,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
1063,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
1069,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1068,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
1061,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
939,16 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1196,10
Экономия: -35,88 грн
1160,22 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (1)
1066,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
Всего: упаковка (1)
1073,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
967,35 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
706,00
Экономия: -107,00 грн
599,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
688,00
Экономия: -89,00 грн
599,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
1062,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
788,60
Экономия: -44,36 грн
744,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
1189,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
1243,38 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
Всего: упаковка (1)
1066,10 грн