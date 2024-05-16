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Косметические средстваДетская косметикаURIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДЕТЕЙЦены в аптеках

URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ SPF 50+ ДЛЯ ДЕТЕЙ 200 мл - Львов (450505) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
1153,00
Экономия: -76,52 грн
1076,48 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
1066,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
1196,10
Экономия: -35,88 грн
1160,22 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
1213,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
1165,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
1145,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
1107,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
1350,20 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 1
Всего: упаковка (1)
1066,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 30 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
1184,79
Экономия: -103,88 грн
1080,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1024,34
Экономия: -3,09 грн
1021,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Мукачево, ул. Митрополита Владимира, 33-Б
Всего: упаковка (1)
1149,91
Экономия: -83,40 грн
1066,51 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1066,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
1066,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
1066,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 30 мин
Ужгород, ул. Грушевского Михаила, 65
Всего: упаковка (1)
975,79
Экономия: -88,28 грн
887,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1016,64 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Капушанская, 168
Всего: упаковка (1)
1066,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
1112,71 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
1066,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 30 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1081,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
Всего: упаковка (2)
1066,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
1120,24 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (2)
1194,63
Экономия: -16,67 грн
1177,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
1195,81 грн