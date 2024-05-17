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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF 50+ 100 мл - Запорожье (450503) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
846,00
Экономия: -97,00 грн
749,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
818,67
Экономия: -59,14 грн
759,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
1029,75
Экономия: -171,54 грн
858,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
810,27
Экономия: -71,11 грн
739,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
809,18
Экономия: -52,91 грн
756,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
828,56
Экономия: -69,03 грн
759,53 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
779,63
Экономия: -72,43 грн
707,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
830,42
Экономия: -81,15 грн
749,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
817,97
Экономия: -138,72 грн
679,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
829,57
Экономия: -138,65 грн
690,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
824,90
Экономия: -112,20 грн
712,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
814,78
Экономия: -111,41 грн
703,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
806,54
Экономия: -127,29 грн
679,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
811,05
Экономия: -75,78 грн
735,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
818,60
Экономия: -66,22 грн
752,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
837,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
892,58 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
896,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
828,63
Экономия: -128,38 грн
700,25 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
896,60 грн