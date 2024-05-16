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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF 50+ 100 мл - Львов (450503) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
851,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
851,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 31 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
832,37
Экономия: -72,98 грн
759,39 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
785,47 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
851,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, ул. Независимости, 42/5
Всего: упаковка (1)
851,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (5)
851,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
1054,03
Экономия: -108,62 грн
945,41 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (2)
851,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
851,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, ул. Грушевского Михаила, 65
Всего: упаковка (1)
816,11
Экономия: -73,84 грн
742,27 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 37-Б
Всего: упаковка (2)
713,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Нетишин, просп. Независимости, 5/2
Всего: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 7
Всего: упаковка (1)
851,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
904,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
840,58 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
Всего: упаковка (1)
851,70 грн