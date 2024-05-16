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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF 50+ 100 мл - Киев (450503) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
821,63
Экономия: -124,49 грн
697,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
903,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
864,01 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (3)
713,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
890,00
Экономия: -141,64 грн
748,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
824,73 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
906,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
831,00
Экономия: -24,93 грн
806,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
815,87
Экономия: -100,05 грн
715,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
646,23
Экономия: -23,78 грн
622,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (2)
807,32
Экономия: -97,73 грн
709,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
649,03
Экономия: -26,58 грн
622,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
Всего: упаковка (1)
840,03 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
815,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
915,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (1)
840,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (1)
735,68
Экономия: -50,21 грн
685,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1043,92
Экономия: -107,42 грн
936,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
817,59
Экономия: -104,89 грн
712,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Нетишин, просп. Независимости, 5/2
Всего: упаковка (1)
713,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
Всего: упаковка (1)
851,70 грн