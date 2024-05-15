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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF 50+ 100 мл - Харьков (450503) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
837,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
622,45 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
762,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
762,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
762,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
762,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
663,91
Экономия: -41,46 грн
622,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
661,48
Экономия: -39,03 грн
622,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
665,34
Экономия: -42,89 грн
622,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
660,17
Экономия: -37,72 грн
622,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
663,03
Экономия: -40,58 грн
622,45 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
631,77
Экономия: -38,73 грн
593,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
653,20
Экономия: -30,75 грн
622,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
651,58
Экономия: -29,13 грн
622,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
647,29
Экономия: -24,84 грн
622,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
664,47
Экономия: -42,02 грн
622,45 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
860,00
Экономия: -111,00 грн
749,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
663,34
Экономия: -40,89 грн
622,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
838,23
Экономия: -45,43 грн
792,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
846,00
Экономия: -97,00 грн
749,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
665,71
Экономия: -43,26 грн
622,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (1)
840,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
915,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
664,09
Экономия: -41,64 грн
622,45 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
831,00
Экономия: -24,93 грн
806,07 грн