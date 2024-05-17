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Косметические средстваДетская косметикаURIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДЕТЕЙЦены в аптеках

URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF 50+ ДЛЯ ДЕТЕЙ 100 мл - Одесса (450502) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
896,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
830,42
Экономия: -103,71 грн
726,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
1025,09
Экономия: -133,19 грн
891,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
896,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
891,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
890,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1000,35
Экономия: -30,01 грн
970,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (6)
662,91
Экономия: -40,46 грн
622,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 51
Всего: упаковка (1)
953,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (3)
971,74
Экономия: -138,11 грн
833,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (2)
961,92
Экономия: -109,76 грн
852,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
953,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 51
Всего: упаковка (1)
953,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
1023,41
Экономия: -69,08 грн
954,33 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1070,55
Экономия: -32,12 грн
1038,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
975,81
Экономия: -68,08 грн
907,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
821,40
Экономия: -65,13 грн
756,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
807,39
Экономия: -68,23 грн
739,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
910,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
974,43
Экономия: -172,29 грн
802,14 грн