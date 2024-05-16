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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50+ БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ 50 мл - Львов (450496) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (3)
571,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (2)
581,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (3)
556,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
659,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
561,50 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
582,33
Экономия: -5,37 грн
576,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
584,53
Экономия: -0,22 грн
584,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (3)
584,57 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
579,17 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
568,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (2)
568,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (4)
527,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 31 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
582,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
Всего: упаковка (1)
554,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
607,06 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
568,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
607,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
575,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (1)
527,88 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
580,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
527,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
580,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
611,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
603,35 грн