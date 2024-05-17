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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ КРЕМ SPF 50+ 100 мл - Одесса (450490) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
1063,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1025,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
951,46
Экономия: -118,84 грн
832,62 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
1063,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
1063,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1093,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
1021,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
1088,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1022,78 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1227,15
Экономия: -36,81 грн
1190,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
922,57
Экономия: -68,55 грн
854,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (2)
899,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 51
Всего: упаковка (2)
1092,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (1)
925,78
Экономия: -105,64 грн
820,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 26 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (2)
989,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
906,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
1146,15
Экономия: -34,38 грн
1111,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
1092,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 51
Всего: упаковка (1)
1092,15
Экономия: -0,15 грн
1092,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1146,15
Экономия: -34,38 грн
1111,77 грн